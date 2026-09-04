Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla de escritorio más barata del mercado: con mecanismo de inclinación opcional del respaldo para una postura de asiento dinámica

La vuelta al cole ya está aquí y Lidl lo sabe. La cadena alemana ha lanzado a la venta la silla giratoria de la marca LIVARNO, pensada para quienes pasan muchas horas sentados, ya sea trabajando, estudiando o utilizando el ordenador. Su diseño ergonómico busca ofrecer mayor comodidad durante la jornada.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta silla es su diseño ergonómico, tanto en el respaldo como en la superficie de asiento. Además, incorpora un mecanismo de inclinación opcional que permite reclinar el respaldo y adoptar una postura más dinámica mientras se utiliza.

La altura del asiento puede regularse de forma continua para encontrar la posición más adecuada. También permite ajustar individualmente la resistencia del mecanismo de inclinación, de manera que el usuario pueda adaptar el movimiento del respaldo a sus preferencias.

La silla incorpora un revestimiento de malla transpirable, reposabrazos de apoyo y un asiento cómodamente acolchado. Para facilitar los desplazamientos, cuenta con ruedas dobles estables y, junto al producto, se incluye todo el material necesario para su montaje y las correspondientes instrucciones.

Silla escritorio. / Lidl

Alta demanda

La combinación de comodidad, diseño ergonómico y un precio de tan solo 49,99 euros hacen prever que esta silla giratoria de LIVARNO pueda despertar un gran interés entre los clientes de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos consumidores acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!