Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el deshumidificador más potente y barato del mercado: es uno de los artículos más valorados por los clientes

Lidl vuelve a sorprneder a todos sus clientes con un artículo que no ha pasado inadvertido entre quienes ya lo han descubierto. La cadena alemana tiene en su catálogo de climatización el deshumidificador de la marca TRONIC, un aparato pensado para controlar la humedad en el hogar y que también incorpora una función específica para acelerar el secado de la ropa.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este deshumidificador son sus cuatro programas de funcionamiento. Entre ellos se encuentra el modo de secado de ropa, que combina una ventilación potente con la deshumidificación, además de una función de ventilación que permite utilizar el aparato sin extraer humedad.

También dispone de funcionamiento automático y temporizado, con una programación de hasta 24 horas, mientras que la humedad objetivo puede ajustarse entre el 30 y el 80 %. También ofrece la posibilidad de mantenerlo funcionando de manera continua. Para facilitar el mantenimiento, incorpora una función de secado interno y un filtro intercambiable y lavable.

El aparato cuenta con una pantalla LED que muestra información como el modo seleccionado, el temporizador, la humedad objetivo y la humedad actual. Su depósito tiene una capacidad aproximada de cuatro litros y avisa cuando está lleno, además de disponer de protección contra desbordamientos.

Otra posibilidad es conectarlo a una manguera para mantener un drenaje continuo. Incluye una de unos 30 centímetros y también es compatible con una manguera de jardín. A ello se suman la descongelación automática, cuatro ruedas para facilitar su transporte, asas integradas y un seguro para niños.

Deshumidificador. / Lidl

Alta demanda

Su capacidad de deshumidificación de 20 litros, las múltiples funciones y un precio de 125,99 euros hacen prever que este aparato pueda convertirse en uno de los productos más buscados de Lidl. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!