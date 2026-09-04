Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor más barata del mercado: garantiza resultados de planchado perfectos con solo girar un selector
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl tiene en su catálogo de hogar un verdadero tesoro: la plancha de vapor Rowenta Effective de 2000 W, un modelo pensado para facilitar el planchado y especialmente indicado para quienes buscan un aparato sencillo de utilizar.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta plancha es su sistema Autosteam, que permite seleccionar de forma sencilla la cantidad de vapor mediante un único mando. De esta manera, el aparato adapta el vapor a la temperatura y al tejido para facilitar el planchado.
Cuenta con una suela de acero inoxidable INOX resistente a los arañazos, diseñada para ofrecer un deslizamiento duradero. A nivel de potencia, sus 2000 W permiten una salida continua de vapor de hasta 25 gramos por minuto, mientras que el golpe de vapor alcanza los 90 gramos por minuto para hacer frente a las arrugas más difíciles.
El diseño también busca simplificar el uso. Dispone de un depósito de agua transparente con capacidad para 250 mililitros, lo que permite comprobar fácilmente cuánta agua queda durante el planchado. Sus controles están pensados para que el manejo resulte sencillo incluso para quienes utilizan una plancha de vapor por primera vez.
Alta demanda
Su potencia de 2000 W, el sistema Autosteam y un precio de 41,77 euros hacen prever que esta plancha Rowenta pueda despertar el interés de quienes buscan renovar su pequeño electrodoméstico. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
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