Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor más barata del mercado: garantiza resultados de planchado perfectos con solo girar un selector

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor más barata del mercado: garantiza resultados de planchado perfectos con solo girar un selector

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor más barata del mercado: garantiza resultados de planchado perfectos con solo girar un selector / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl tiene en su catálogo de hogar un verdadero tesoro: la plancha de vapor Rowenta Effective de 2000 W, un modelo pensado para facilitar el planchado y especialmente indicado para quienes buscan un aparato sencillo de utilizar.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta plancha es su sistema Autosteam, que permite seleccionar de forma sencilla la cantidad de vapor mediante un único mando. De esta manera, el aparato adapta el vapor a la temperatura y al tejido para facilitar el planchado.

Cuenta con una suela de acero inoxidable INOX resistente a los arañazos, diseñada para ofrecer un deslizamiento duradero. A nivel de potencia, sus 2000 W permiten una salida continua de vapor de hasta 25 gramos por minuto, mientras que el golpe de vapor alcanza los 90 gramos por minuto para hacer frente a las arrugas más difíciles.

El diseño también busca simplificar el uso. Dispone de un depósito de agua transparente con capacidad para 250 mililitros, lo que permite comprobar fácilmente cuánta agua queda durante el planchado. Sus controles están pensados para que el manejo resulte sencillo incluso para quienes utilizan una plancha de vapor por primera vez.

Noticias relacionadas y más

Plancha de vapor.

Plancha de vapor. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su potencia de 2000 W, el sistema Autosteam y un precio de 41,77 euros hacen prever que esta plancha Rowenta pueda despertar el interés de quienes buscan renovar su pequeño electrodoméstico. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo de lujo más barata del mercado: enriquecida con zafiros para un resultado óptimo
  3. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de varillas más potente y barata del mercado: ideal para preparar nata, claras a punto de nieve y pasteles
  5. El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
  6. Tres alcaldes socialistas, tres maneras de esquivar la posición de la FSA
  7. Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas

Las fiestas de Tudela Agüeria arrancan este viernes con el pregón de César Martín, el vicepresidente del Oviedo

Las fiestas de Tudela Agüeria arrancan este viernes con el pregón de César Martín, el vicepresidente del Oviedo

Herido grave un hombre apuñalado tras una discusión en un domicilio de La Argañosa

Herido grave un hombre apuñalado tras una discusión en un domicilio de La Argañosa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente planchador de camisas y blusas más barato del mercado: lo hace todo sin esfuerzo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente planchador de camisas y blusas más barato del mercado: lo hace todo sin esfuerzo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la toalla de ducha más barata del mercado: es muy suave al tacto y voluminosa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la toalla de ducha más barata del mercado: es muy suave al tacto y voluminosa

Diversión sin descanso en Las Vegas: los más pequeños de Corvera apuran las últimas horas de Pequelandia

Diversión sin descanso en Las Vegas: los más pequeños de Corvera apuran las últimas horas de Pequelandia

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la elegante báscula más barata del mercado

EN IMÁGENES: Pequelandia, una tradición que triunfa entre los más pequeños de Corvera

EN IMÁGENES: Pequelandia, una tradición que triunfa entre los más pequeños de Corvera

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plancha de vapor vertical más barata del mercado: muy fácil de usar y con resultados óptimos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plancha de vapor vertical más barata del mercado: muy fácil de usar y con resultados óptimos
Tracking Pixel Contents