Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera con molinillo más potente y barata del mercado: con una capacidad de hasta 10 tazas

Lidl tiene en su catálogo de pequeños electrodomésticos un artículo que promete conquistar a los amantes del café y que apunta a agotarse en cuestión de horas. Se trata de la cafetera Severin con molinillo integrado, un modelo pensado para quienes prefieren preparar el café a partir de granos recién molidos.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta cafetera es su molinillo integrado, que permite moler los granos justo antes de preparar el café. Además, tanto el grado de molienda como la cantidad de café pueden ajustarse para adaptar el resultado a las preferencias de cada usuario.

El aparato incorpora una pantalla LCD con función de temporizador, que permite programar el inicio de la preparación. También ofrece tres niveles de aroma diferentes para modificar la intensidad del café y cuenta con una función que permite desactivar el molinillo cuando se quiere utilizar café ya molido.

Su recipiente para granos tiene una capacidad aproximada de 200 gramos, mientras que la cafetera puede preparar hasta 10 tazas. El sistema incluye un filtro giratorio con inserto extraíble de tamaño 1 x 4, tope antigoteo y un filtro permanente adicional.

El diseño combina el acero inoxidable cepillado con el color negro y añade funciones prácticas como el apagado automático, pensado para evitar que el aparato permanezca encendido innecesariamente.

Cafetera con molinillo. / Lidl

Alta demanda

Su molinillo integrado, las posibilidades para personalizar el café y un precio de 179,74 euros hacen prever que esta cafetera Severin pueda despertar un gran interés entre los clientes de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!