Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sábana bajera que promete conquistar a los más pequeños de la casa: disponible por menos de 10 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl guarda un "tesoro" en su catálogo de ropa de cama que promete enamorar a los más pequeños de la casa. Se trata de la sábana bajera ajustable de la marca LIVARNO, un artículo que destaca por su suavidad, buen ajuste y un precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta sábana es su textil: contiene un 52 por ciento de poliéster y un 48 por ciento de algodón. Este tejido combina lo mejor de ambas fibras y garantiza máxima suavidad para el pequeño, libre de telas que puedan dañar la piel.
El ajuste es otro de sus puntos fuertes. La sábana, cuyas medidas están pensadas para cubrir una cama de 90 centímetros, cuenta con una goma elástica en todo el contorno y un tratamiento Sanfor que evita el encogimiento.
Principales recomendaciones de cuidado
Según indica el fabricante, es adecuada para colchones con una altura de hasta 20 centímetros. En lo que respecta a la limpieza, es muy fácil de cuidar: se puede introducir en la lavadora hasta 60 °C y es apta para secadora, lo que simplifica el tiempo de lavado.
Alta demanda
La combinación de buena calidad, buenos resultados de ajuste y un precio de tan solo 5,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todas las familias querrán conseguir esta sábana bajera infantil que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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