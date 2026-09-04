Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sábana bajera que promete conquistar a los más pequeños de la casa: disponible por menos de 10 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sábana bajera que promete conquistar a los más pequeños de la casa: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sábana bajera que promete conquistar a los más pequeños de la casa: disponible por menos de 10 euros / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl guarda un "tesoro" en su catálogo de ropa de cama que promete enamorar a los más pequeños de la casa. Se trata de la sábana bajera ajustable de la marca LIVARNO, un artículo que destaca por su suavidad, buen ajuste y un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta sábana es su textil: contiene un 52 por ciento de poliéster y un 48 por ciento de algodón. Este tejido combina lo mejor de ambas fibras y garantiza máxima suavidad para el pequeño, libre de telas que puedan dañar la piel.

El ajuste es otro de sus puntos fuertes. La sábana, cuyas medidas están pensadas para cubrir una cama de 90 centímetros, cuenta con una goma elástica en todo el contorno y un tratamiento Sanfor que evita el encogimiento.

Principales recomendaciones de cuidado

Según indica el fabricante, es adecuada para colchones con una altura de hasta 20 centímetros. En lo que respecta a la limpieza, es muy fácil de cuidar: se puede introducir en la lavadora hasta 60 °C y es apta para secadora, lo que simplifica el tiempo de lavado.

Noticias relacionadas y más

Sábana bajera ajustable infantil.

Sábana bajera ajustable infantil. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de buena calidad, buenos resultados de ajuste y un precio de tan solo 5,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todas las familias querrán conseguir esta sábana bajera infantil que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo de lujo más barata del mercado: enriquecida con zafiros para un resultado óptimo
  3. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de varillas más potente y barata del mercado: ideal para preparar nata, claras a punto de nieve y pasteles
  5. El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
  6. Tres alcaldes socialistas, tres maneras de esquivar la posición de la FSA
  7. Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas

El Valladolid manda más de mil entradas para uno de los viajes más deseados: precios y condiciones

El Valladolid manda más de mil entradas para uno de los viajes más deseados: precios y condiciones

Lara Martínez busca ganar las primarias del PSOE de Gijón para "construir una alternativa sólida, ambiciosa y que vuelva a conectar con lo mejor de Gijón"

Lara Martínez busca ganar las primarias del PSOE de Gijón para "construir una alternativa sólida, ambiciosa y que vuelva a conectar con lo mejor de Gijón"

Estos son los horarios del mes de septiembre del Avilés: dos partidos ante equipos de la zona media y un duelo contra un recién ascendido

Estos son los horarios del mes de septiembre del Avilés: dos partidos ante equipos de la zona media y un duelo contra un recién ascendido

Los colegios de Laviana, listos para el inicio del curso: se hicieron obras de mantenimiento por valor de 25.000 euros este verano

Los colegios de Laviana, listos para el inicio del curso: se hicieron obras de mantenimiento por valor de 25.000 euros este verano

Talleres del Conde acogerá un gran festival de la escena pop-rock asturiana

Talleres del Conde acogerá un gran festival de la escena pop-rock asturiana

LuancoNatur 2026 reunirá a fotógrafos de fauna y paisaje en su tercera edición el último fin de semana de septiembre

LuancoNatur 2026 reunirá a fotógrafos de fauna y paisaje en su tercera edición el último fin de semana de septiembre

Gijón se estrena en el Oceanman con 685 nadadores de más de 32 nacionalidades

Gijón se estrena en el Oceanman con 685 nadadores de más de 32 nacionalidades

Alejandro Rivera, ingeniero asturiano en los telescopios espaciales de la NASA: "Estamos observando la infancia del universo y llevándonos muchas sorpresas"

Alejandro Rivera, ingeniero asturiano en los telescopios espaciales de la NASA: "Estamos observando la infancia del universo y llevándonos muchas sorpresas"
Tracking Pixel Contents