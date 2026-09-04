Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador de pelo de viaje que garantiza resultados de peluquería: con 2 niveles de velocidad y temperatura con función adicional de ráfaga de aire frío
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender con un producto pensando para quienes buscan alcanzar resultados de peluquería en cualquier parte y sin que suponga un gran desembolso. La cadena alemana tiene en su catálogo de belleza el secador de pelo de viaje CIEN BEAUTY, un artículo que destaca por su potencia, versatilidad y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este secador es su tecnología iónica que garantiza un peinado antiestático, suave y un brillo natural. Gracias a su boquilla concentradora, ofrece un flujo de aire preciso para lucir un pelo sano y radiante en un abrir y cerrar de ojos.
El aparato cuenta con dos niveles de velocidad y temperatura para ajustar el calor en función de las necesidades capilares. Además, tiene un sistema adicional de ráfaga de aire frío para quienes busquen una mayor fijación del cabello.
El secador tiene un tamaño compacto, ideal para llevar de viaje y sobrevivir a cualquier tipo de humedad con los mejores resultados de peinado. La longitud del cable es de 180 centímetros, lo que ofrece gran libertad de movimiento y permite secar las capas más difíciles de alcanzar.
Alta demanda
La combinación de potencia, versatilidad y un precio de tan solo 11,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este secador de pelo de viaje que puedes comprar ya mismo haciendo clic en este enlace.
- Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo de lujo más barata del mercado: enriquecida con zafiros para un resultado óptimo
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de varillas más potente y barata del mercado: ideal para preparar nata, claras a punto de nieve y pasteles
- El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
- Tres alcaldes socialistas, tres maneras de esquivar la posición de la FSA
- Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas