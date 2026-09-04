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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador de pelo de viaje que garantiza resultados de peluquería: con 2 niveles de velocidad y temperatura con función adicional de ráfaga de aire frío

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador de pelo de viaje que garantiza resultados de peluquería: con 2 niveles de velocidad y temperatura con función adicional de ráfaga de aire frío

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador de pelo de viaje que garantiza resultados de peluquería: con 2 niveles de velocidad y temperatura con función adicional de ráfaga de aire frío / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender con un producto pensando para quienes buscan alcanzar resultados de peluquería en cualquier parte y sin que suponga un gran desembolso. La cadena alemana tiene en su catálogo de belleza el secador de pelo de viaje CIEN BEAUTY, un artículo que destaca por su potencia, versatilidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este secador es su tecnología iónica que garantiza un peinado antiestático, suave y un brillo natural. Gracias a su boquilla concentradora, ofrece un flujo de aire preciso para lucir un pelo sano y radiante en un abrir y cerrar de ojos.

El aparato cuenta con dos niveles de velocidad y temperatura para ajustar el calor en función de las necesidades capilares. Además, tiene un sistema adicional de ráfaga de aire frío para quienes busquen una mayor fijación del cabello.

El secador tiene un tamaño compacto, ideal para llevar de viaje y sobrevivir a cualquier tipo de humedad con los mejores resultados de peinado. La longitud del cable es de 180 centímetros, lo que ofrece gran libertad de movimiento y permite secar las capas más difíciles de alcanzar.

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Secador de pelo de viaje.

Secador de pelo de viaje. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de potencia, versatilidad y un precio de tan solo 11,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este secador de pelo de viaje que puedes comprar ya mismo haciendo clic en este enlace.

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