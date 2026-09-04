Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora de ranuras extralargas más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros

Lidl tiene en su catálogo de cocina un artículo que promete volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata de la tostadora de doble ranura larga 1400 W de Silvercrest, un artículo pensado para quienes busquen renovar los pequeños electrodomésticos del hogar con las mejores garantías.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta tostadora son sus dobles ranuras extralargas. Gracias a este diseño, se pueden tostar hasta 4 rebanadas a la vez, reduciendo tiempos de espera y agilizando el proceso de preparación.

El aparato cuenta con seis niveles de tostado ajustables que garantizan resultados óptimos, así como un control electrónico del tueste. Ideal para revisar y adaptar la temperatura en función del gusto de cada consumidor.

La tostadora cuenta con un entrado variable de las rebanadas de pan para un tostado uniforme y libre de quemaduras. Además, incluye varias funciones que sacarán a más de uno de un apuro. El aparato permite descongelar y tostar al mismo tiempo. También se puede recalentar una rebanada sin que se produzca un tostado adicional y una función de parada para interrumpir el proceso de tostado.

Para garantizar máxima seguridad, cuenta con una función de elevación automática para extraer de forma cómoda hasta las rebanadas más pequeñas. Asimismo, dispone de un sistema antibloqueo para un apagado automático, lo que llama a la calma de los consumidores más despistados.

Tostadora de ranuras extralargas. / Lidl

Alta demanda

La combinación de resultados óptimos de tostado, seguridad y un precio de tan solo 21,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta tostadora de doble ranura que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!