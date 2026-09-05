Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cacerola de acero inoxidable más barata del mercado: ideal para sofreír rápida e intensamente a altas temperaturas

Lidl aplica un 20 por ciento de descuento a una cacerola de acero inoxidable de 28 centímetros que promete elevar el sabor de cada plato. Un modelo de gran capacidad que permite cocinar a altas temperaturas y que es compatible con todo tipo de cocinas, incluida la inducción.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta cacerola es su fondo con estructura de panal, pensado para cocinar utilizando menos grasa y conseguir alimentos crujientes por fuera mientras mantienen su interior tierno y jugoso. La base encapsulada tipo sándwich incorpora un núcleo de aluminio que favorece una distribución rápida y uniforme del calor.

Cuenta con un revestimiento antiadherente ILAG, resistente a los arañazos y a la abrasión, además de estar diseñado para ofrecer una buena durabilidad. Su capacidad máxima alcanza los 5,45 litros, con unos 4,3 litros de capacidad útil, por lo que permite preparar cantidades generosas de comida.

La cacerola es apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción, y también puede utilizarse en el horno hasta 250 grados. La tapa de cristal, que incorpora salida de vapor, soporta temperaturas de hasta 180 grados. Una vez terminada la preparación, tanto la cacerola como la tapa pueden limpiarse en el lavavajillas.

Cacerola de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

Su capacidad, el fondo de panal, el revestimiento antiadherente y un 20% de descuento que deja su precio en 19,99 euros hacen prever que esta cacerola pueda despertar un gran interés entre los clientes de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!