Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo inalámbrica que garantiza el mejor alisado: con revestimiento de cerámica y turmalina para proteger el cabello

Lidl vuelve a sorprender a los amantes del cabello con un artículo que promete arrasar en ventas. La cadena alemana oferta en su sección de belleza la plancha de pelo inalámbrica y compacta, una alternativa pensada para quienes quieren retocarse el cabello fuera de casa sin tener que buscar un enchufe.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta plancha es precisamente su formato inalámbrico, que permite utilizarla sin estar conectada a la corriente. Está equipada con un elemento calefactor MCH que favorece un calentamiento rápido y ofrece tres temperaturas ajustables, entre 160 y 200 grados, para adaptarse a diferentes tipos de cabello.

Las placas cuentan con un revestimiento de cerámica y turmalina, diseñado para ayudar a proteger el cabello durante el peinado. También incorpora luces indicadoras que muestran el nivel de carga y avisan cuando el aparato está listo para utilizarse.

Funciona con una batería de iones de litio de 3,7 V y 4000 mAh que proporciona una autonomía de hasta 30 minutos, dependiendo del nivel de calor seleccionado. Esta tecnología presenta además una baja autodescarga y mantiene un rendimiento constante.

Para facilitar el transporte incluye una tapa protectora de silicona resistente al calor y bloqueo de seguridad. La carga se realiza mediante un cable USB-C a USB-A de aproximadamente un metro de longitud.

Plancha de pelo inalámbrica. / Lidl

Alta demanda

Su formato compacto, el funcionamiento inalámbrico, las tres temperaturas y un precio de tan solo 18,99 euros hacen prever que esta plancha pueda despertar un gran interés entre quienes buscan un accesorio para llevar siempre consigo. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!