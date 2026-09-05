Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: incluye difusor de volumen y 2 boquillas de peinado

Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos de cuidado personal con un secador de pelo iónico equipado con un motor de corriente alterna (CA) de alta calidad. Su diseño está pensado para generar un flujo de aire potente y reducir el tiempo necesario para secar el cabello. Un artículo que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este secador es su motor de CA, capaz de generar un flujo de aire más fuerte que el de los secadores convencionales. Esto permite acelerar el secado y ayudar a mantener durante más tiempo la forma deseada del cabello.

También incorpora una función iónica permanente, pensada para reducir la electricidad estática y conseguir un cabello más suave, con un aspecto brillante y un acabado natural. Para adaptar el funcionamiento a cada necesidad, dispone de dos velocidades y cuatro temperaturas, además de una función Cool Shot para aplicar aire frío. También cuenta con un botón de calentamiento turbo.

El aparato incluye un difusor de volumen y dos boquillas de peinado. El difusor está pensado para aportar mayor volumen y cuerpo, mientras que la boquilla estrecha permite trabajar con precisión ondas y diferentes acabados. La boquilla ancha, por su parte, facilita un secado rápido y un alisado más sencillo utilizando un cepillo.

Otro detalle práctico es su cable extralargo de tres metros, similar al utilizado en peluquerías. Además, la rejilla de ventilación es desmontable para facilitar su limpieza y el mango cuenta en la parte posterior con una superficie de tacto suave.

Secador de pelo iónico. / Lidl

Alta demanda

Su motor potente, la tecnología iónica, los diferentes ajustes y un precio de tan solo 19,99 euros hacen prever que este secador pueda convertirse en uno de los productos más buscados por los clientes de Lidl. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!