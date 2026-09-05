Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de aire caliente más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros

Lidl incorpora a su catálogo un cepillo de aire caliente Remington Style and Curl de 400 W, un moldeador pensado para conseguir diferentes peinados sin necesidad de utilizar varios aparatos. Su diseño combina potencia y sencillez para facilitar el cuidado del cabello en el día a día.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este moldeador es que cuenta con 400 W de potencia, lo que permite conseguir un peinado rápido. Incluye dos accesorios diferentes para adaptar el resultado al estilo que se quiera conseguir.

Por un lado, incorpora un cepillo de 25 milímetros con cerdas, pensado para trabajar el cabello y darle forma. Por otro, cuenta con un cepillo redondo de 19 milímetros, especialmente útil para crear rizos y ondas con mayor precisión.

El aparato dispone además de dos niveles combinados de calor y velocidad, de manera que se puede seleccionar la configuración más adecuada en función del tipo de cabello y del acabado buscado. También incorpora una función de liberación automática del rizo, que facilita el proceso una vez que el mechón ha adquirido la forma deseada.

Para mejorar la comodidad durante el uso, el cable es giratorio, lo que permite mover el moldeador con mayor libertad y evita que el cable se enrede mientras se trabaja el cabello.

Cepillo de aire caliente. / Lidl

Alta demanda

Su potencia de 400 W, los dos accesorios incluidos y un precio de tan solo 16,99 euros hacen prever que este cepillo de aire caliente Remington pueda despertar un gran interés entre los clientes de Lidl. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!