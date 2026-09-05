Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de aire caliente más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de aire caliente más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de aire caliente más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl incorpora a su catálogo un cepillo de aire caliente Remington Style and Curl de 400 W, un moldeador pensado para conseguir diferentes peinados sin necesidad de utilizar varios aparatos. Su diseño combina potencia y sencillez para facilitar el cuidado del cabello en el día a día.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este moldeador es que cuenta con 400 W de potencia, lo que permite conseguir un peinado rápido. Incluye dos accesorios diferentes para adaptar el resultado al estilo que se quiera conseguir.

Por un lado, incorpora un cepillo de 25 milímetros con cerdas, pensado para trabajar el cabello y darle forma. Por otro, cuenta con un cepillo redondo de 19 milímetros, especialmente útil para crear rizos y ondas con mayor precisión.

El aparato dispone además de dos niveles combinados de calor y velocidad, de manera que se puede seleccionar la configuración más adecuada en función del tipo de cabello y del acabado buscado. También incorpora una función de liberación automática del rizo, que facilita el proceso una vez que el mechón ha adquirido la forma deseada.

Para mejorar la comodidad durante el uso, el cable es giratorio, lo que permite mover el moldeador con mayor libertad y evita que el cable se enrede mientras se trabaja el cabello.

Noticias relacionadas y más

Cepillo de aire caliente.

Cepillo de aire caliente. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su potencia de 400 W, los dos accesorios incluidos y un precio de tan solo 16,99 euros hacen prever que este cepillo de aire caliente Remington pueda despertar un gran interés entre los clientes de Lidl. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo set de brochas de maquillaje más barato del mercado: de alta calidad y especialmente suaves
  4. Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cama estampado más barato del mercado: transpirable y fácil de limpiar
  6. En crisis como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista', defiende el ministro Bolaños en Oviedo
  7. El PSOE ya tiene candidato para intentar recuperar la Alcaldía de Mieres: Roberto Ardura encabezará la lista de los socialistas
  8. Muere un motorista de 48 años al caer por un desnivel cuando circulaba por el alto de La Cobertoria

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de aire caliente más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de aire caliente más barato del mercado: está disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: incluye difusor de volumen y 2 boquillas de peinado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: incluye difusor de volumen y 2 boquillas de peinado

LaLiga: Athletic - Atlético de Madrid, en directo

LaLiga: Athletic - Atlético de Madrid, en directo

En imágenes: El "Día de Asturias" anima la fiesta en Vegadeo

En imágenes: El "Día de Asturias" anima la fiesta en Vegadeo

Sigue en directo la clasificación del GP de Italia

Sigue en directo la clasificación del GP de Italia

Villaviciosa despacha cerca de 300 cajas en su fiesta de la sidra natural, con fines solidarios y con homenaje al Lealtad y al Rodiles

Villaviciosa despacha cerca de 300 cajas en su fiesta de la sidra natural, con fines solidarios y con homenaje al Lealtad y al Rodiles

VÍDEO: Los actos del Día de Asturias llegan al Eo: Vegadeo acoge la primera jornada con múltiples actividades

El lobo llega a Bueño, a cinco kilómetros de Oviedo, y mata a tres ovejas: “Los vecinos de más edad nunca vieron algo así”

El lobo llega a Bueño, a cinco kilómetros de Oviedo, y mata a tres ovejas: “Los vecinos de más edad nunca vieron algo así”
Tracking Pixel Contents