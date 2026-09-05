Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el edredón que se puede utilizar todo el año y que tiene descuentazo: está disponible por menos de 20 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ha aplicado un mega descuento en un artículo tan básico como imprescindible para el hogar. La cadena alemana tiene en su catálogo de dormitorio el edredón para todo el año LIVARNO, que promete convertirse en uno de los más codiciados dentro de su categoría.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos es que se puede utilizar durante todo el año gracias a su alta calidad y cubrir así las necesidades de abrigo en cualquier estación sin necesidad de cambiar de ropa de cama.
El edredón está compuesto por un relleno suave y mullido de viscosa (procedente de pulpa de bambú) y poliéster. Gracias a este textil y a su funda de algodón puro, el edredón es muy agradable al tacto y provoca una sensación de sueño especialmente ligera.
Otro de sus puntos fuertes es su acolchado elaborado que evita que el relleno se desplace y ofrece un reparto uniforme del material que lo compone. Gracias a este diseño, el edredón cubrirá por completo todos los lados de la cama.
El fabricante indica que su cuidado es muy sencillo. El edredón puede introducirse en la lavadora a una temperatura máxima de 30 °C y es imprescindible emplear un programa para prendas delicadas.
Alta demanda
La combinación de calidad, buenos resultados y un precio de tan solo 17,99 euros -un 33 por ciento inferior a su coste original- apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl para conseguir este edredón antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!
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