Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raclette más barata del mercado: ideal para gratinar y asar verduras, carne y pescado
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl tiene en su catálogo de hogar una auténtica joya. Se trata de la raclette de 350 W, un artículo pensado para preparar una comida o cena para dos personas sin necesidad de ocupar demasiado espacio en la cocina. Su formato compacto permite disfrutar de una raclette en casa y, al mismo tiempo, cocinar diferentes alimentos a la parrilla.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta raclette es que permite gratinar y asar verduras, carne y pescado. Cuenta con una placa de parrilla de aluminio extraíble con revestimiento antiadherente ILAG®, que facilita la preparación de los alimentos y su posterior limpieza.
En la parte inferior se encuentran las dos sartenes de raclette, también con revestimiento antiadherente de ILAG® resistente a la abrasión gracias a su elevada dureza.
Para garantizar una mayor estabilidad durante el uso, dispone de pies antideslizantes y de un interruptor de encendido y apagado con luz indicadora. El elemento calefactor está fabricado en acero inoxidable y el cable tiene una longitud aproximada de un metro.
El conjunto incluye dos sartenes y dos espátulas, estas últimas aptas para lavavajillas, lo que facilita la limpieza después de cada comida.
Alta demanda
Su formato compacto para dos personas, las diferentes superficies de cocción y un precio de solo 11,99 euros hacen prever que esta raclette pueda despertar un gran interés entre los clientes de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
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