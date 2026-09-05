Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raclette más barata del mercado: ideal para gratinar y asar verduras, carne y pescado

Lidl tiene en su catálogo de hogar una auténtica joya. Se trata de la raclette de 350 W, un artículo pensado para preparar una comida o cena para dos personas sin necesidad de ocupar demasiado espacio en la cocina. Su formato compacto permite disfrutar de una raclette en casa y, al mismo tiempo, cocinar diferentes alimentos a la parrilla.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta raclette es que permite gratinar y asar verduras, carne y pescado. Cuenta con una placa de parrilla de aluminio extraíble con revestimiento antiadherente ILAG®, que facilita la preparación de los alimentos y su posterior limpieza.

En la parte inferior se encuentran las dos sartenes de raclette, también con revestimiento antiadherente de ILAG® resistente a la abrasión gracias a su elevada dureza.

Para garantizar una mayor estabilidad durante el uso, dispone de pies antideslizantes y de un interruptor de encendido y apagado con luz indicadora. El elemento calefactor está fabricado en acero inoxidable y el cable tiene una longitud aproximada de un metro.

El conjunto incluye dos sartenes y dos espátulas, estas últimas aptas para lavavajillas, lo que facilita la limpieza después de cada comida.

Raclette. / Lidl

Alta demanda

Su formato compacto para dos personas, las diferentes superficies de cocción y un precio de solo 11,99 euros hacen prever que esta raclette pueda despertar un gran interés entre los clientes de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!