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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la esterilla de yoga más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la esterilla de yoga más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la esterilla de yoga más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender con una rebaja pensada para los amantes del yoga. La cadena alemana ha aplicado descuento en la esterilla de yoga pensada para realizar diferentes ejercicios con mayor comodidad y estabilidad. Su diseño antideslizante y su capacidad de amortiguación la convierten en una opción práctica.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta esterilla es su superficie antideslizante, diseñada para proporcionar una mayor estabilidad durante los ejercicios. También ofrece una buena amortiguación para hacer más cómodas las sesiones de entrenamiento y cuenta con una parte inferior con relieve ondulado.

Su diseño reversible permite utilizar ambos lados de la esterilla, mientras que su construcción está pensada para ofrecer una buena durabilidad incluso con un uso frecuente. Para facilitar el transporte, incluye una correa con dos cintas elásticas que permite enrollarla y llevarla cómodamente de un lugar a otro.

Otro punto a favor es su sencillo mantenimiento. La esterilla puede limpiarse fácilmente después de cada entrenamiento utilizando únicamente un paño húmedo, por lo que no requiere cuidados especiales para mantenerla en buenas condiciones.

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Esterilla de yoga.

Esterilla de yoga. / Lidl

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Alta demanda

Su diseño antideslizante, la buena amortiguación y un precio de tan solo 9,99 euros hacen prever que esta esterilla pueda despertar un gran interés entre los clientes de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya msimo!

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