Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la esterilla de yoga más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender con una rebaja pensada para los amantes del yoga. La cadena alemana ha aplicado descuento en la esterilla de yoga pensada para realizar diferentes ejercicios con mayor comodidad y estabilidad. Su diseño antideslizante y su capacidad de amortiguación la convierten en una opción práctica.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta esterilla es su superficie antideslizante, diseñada para proporcionar una mayor estabilidad durante los ejercicios. También ofrece una buena amortiguación para hacer más cómodas las sesiones de entrenamiento y cuenta con una parte inferior con relieve ondulado.
Su diseño reversible permite utilizar ambos lados de la esterilla, mientras que su construcción está pensada para ofrecer una buena durabilidad incluso con un uso frecuente. Para facilitar el transporte, incluye una correa con dos cintas elásticas que permite enrollarla y llevarla cómodamente de un lugar a otro.
Otro punto a favor es su sencillo mantenimiento. La esterilla puede limpiarse fácilmente después de cada entrenamiento utilizando únicamente un paño húmedo, por lo que no requiere cuidados especiales para mantenerla en buenas condiciones.
Alta demanda
Su diseño antideslizante, la buena amortiguación y un precio de tan solo 9,99 euros hacen prever que esta esterilla pueda despertar un gran interés entre los clientes de Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya msimo!
- Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo set de brochas de maquillaje más barato del mercado: de alta calidad y especialmente suaves
- Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cama estampado más barato del mercado: transpirable y fácil de limpiar
- En crisis como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista', defiende el ministro Bolaños en Oviedo
- El PSOE ya tiene candidato para intentar recuperar la Alcaldía de Mieres: Roberto Ardura encabezará la lista de los socialistas
- Muere un motorista de 48 años al caer por un desnivel cuando circulaba por el alto de La Cobertoria