Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl tiene en su catálogo de cocina un práctico set de utensilios compuesto por cuatro piezas, pensado para tener a mano algunos de los accesorios básicos para preparar todo tipo de recetas. El conjunto combina mangos de acero inoxidable con cabezales de plástico para facilitar su uso diario.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este set es que reúne cuatro utensilios básicos en un mismo conjunto: una espátula, una espumadera, una varilla y un cucharón. Una selección pensada para cubrir diferentes tareas durante la preparación de los alimentos.
Los utensilios cuentan con mangos de acero inoxidable de alta calidad, mientras que los cabezales están fabricados en plástico, excepto la varilla. Este material ayuda a evitar arañazos en sartenes y cacerolas que cuentan con revestimientos antiadherentes, por lo que pueden utilizarse para cocinar sin dañar estas superficies.
Además, todos los utensilios soportan temperaturas de hasta 260 grados y disponen de un práctico ojal en el mango para poder colgarlos y tenerlos siempre a mano. Después de utilizarlos, pueden introducirse directamente en el lavavajillas para facilitar su limpieza.
Alta demanda
Su variedad de utensilios, los materiales resistentes y un precio de tan solo 7,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este set que promete convertirse en uno de los más codiciados dentro de su categoría. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!
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