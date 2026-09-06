Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de toallas de mano más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de baño con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas. La cadena alemana ha puesto a la venta el pack de toallas de mano LIVARNO, un artículo pensado para quienes busquen renovar el textil del hogar con la mejor calidad posible.

¿Qué ofrece?

El pack está compuesto por dos piezas del tamaño convencional de cualquier toalla de mano: 50 x 200 centímetros. Uno de los principales atractivos de este juego es que está fabricado en algodón puro, sin mezcla de fibras sintéticas como el poliéster o el nailon. Gracias a este textil, las toallas aportarán suavidad al tacto, así como mayor absorción y resistencia con el paso del tiempo.

El fabricante indica que el juego está a la venta en distintos tonos: beige, crema y verde. Tres gamas que aportarán un toque más sofisticado al baño. Con respecto a la limpieza, las toallas pueden lavarse a máquina a una temperatura máxima de 60 °C. No se debe aplicar lejía y son aptas para la secadora a un máximo de 60 °C. Asimismo, también soportan el calor de la plancha hasta 150 °C (nivel 2) y puede emplearse la plancha de vapor.

Toallas de mano. / Lidl

Alta demanda

La combinación de buenas propiedades textiles, buena resistencia y un precio imbatible de tan solo 4,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un objetivo claro: conseguir este pack de toallas de mano que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada. Haz clic aquí y compra el tuyo ya mismo.