Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo compacto más potente y barato del mercado: con protección automática contra el sobrecalentamiento

Lidl tiene en su catálogo de belleza un producto que promete mejorar la calidad del cabello de sus consumidores. Se trata del secador de pelo compacto RHC, un artículo que combina potencia, buenos resultados y fácil transporte a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este secador es su tamaño compacto, ideal para transportar a cualquier parte sin que invada mucho espacio en la maleta o para guardar en cualquier mueble sin que ocupe demasiado.

Otro de sus puntos fuertes es su tecnología de iones que acelera el proceso de secado y evita el encrespamiento capilar. El secador dispone de dos niveles de calor y velocidad; un diseño perfecto para ajustar la temperatura y el flujo del aire en función de las necesidades capilares. Asimismo, cuenta con una protección automática contra el sobrecalentamiento para evitar quemaduras o daños difíciles de reparar.

La guinda del pastel llega con su función "Cool-Shot", que emite un flujo de aire frío para una fijación duradera del peinado. Sin duda, este secador se presenta como la solución definitiva para lucir un pelo brillante, sano y fuerte.

El fabricante indica que tiene un sistema de apagado automático, lo que llama a la calma de los consumidores más despistados, así como un bloqueo de placas. Para garantizar un buen mantenimiento del aparato, señala que el filtro de seguridad es extraíble, lo que facilita la limpieza y un correcto funcionamiento con el paso del tiempo.

Secador de pelo compacto. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, buenos resultados capilares y un precio de tan solo 14,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este secador que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!