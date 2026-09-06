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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la funda de almohada de satén más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la funda de almohada de satén más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la funda de almohada de satén más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl tiene una auténtica joya en su catálogo de hogar y decoración: la funda de almohada de satén de la marca Wolfgang Joop. Un artículo que reúne las características -y el precio- necesarias para transformar la decoración del dormitorio o el salón con las mejores garantías.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta funda de almohada es su tejido de algodón y satén de 120 g/m², que aporta un acabado suave y una apariencia cuidada. Forma parte de la gama LOOKS by Wolfgang Joop, por lo que puede combinarse con otros artículos de descanso de la colección y mantener una estética coordinada.

La funda tiene unas medidas de 50 x 75 centímetros y cuenta con cremallera, un sistema que facilita colocarla y retirarla de la almohada. Además, está pensada para un mantenimiento sencillo: puede lavarse en la lavadora a temperaturas de hasta 60 grados y es apta para utilizar en la secadora.

Su diseño combina así un acabado de satén con un tejido fácil de cuidar, una opción práctica para renovar la ropa de cama y dar un toque diferente al dormitorio.

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Funda de almohada de satén.

Funda de almohada de satén. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de buena estética, alta calidad y un precio de tan solo 7,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta funda de almohada antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!

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