Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la funda de almohada de satén más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Lidl tiene una auténtica joya en su catálogo de hogar y decoración: la funda de almohada de satén de la marca Wolfgang Joop. Un artículo que reúne las características -y el precio- necesarias para transformar la decoración del dormitorio o el salón con las mejores garantías.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta funda de almohada es su tejido de algodón y satén de 120 g/m², que aporta un acabado suave y una apariencia cuidada. Forma parte de la gama LOOKS by Wolfgang Joop, por lo que puede combinarse con otros artículos de descanso de la colección y mantener una estética coordinada.

La funda tiene unas medidas de 50 x 75 centímetros y cuenta con cremallera, un sistema que facilita colocarla y retirarla de la almohada. Además, está pensada para un mantenimiento sencillo: puede lavarse en la lavadora a temperaturas de hasta 60 grados y es apta para utilizar en la secadora.

Su diseño combina así un acabado de satén con un tejido fácil de cuidar, una opción práctica para renovar la ropa de cama y dar un toque diferente al dormitorio.

Funda de almohada de satén. / Lidl

Alta demanda

La combinación de buena estética, alta calidad y un precio de tan solo 7,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta funda de almohada antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!