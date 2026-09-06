Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiador de vapor 3 en 1 más barato del mercado: dispone de una moderna tecnología ciclónica para aspirar sin bolsa

Lidl tiene en su catálogo de hogar un artículo que resolverá a más de uno las jornadas de limpieza más exigentes. El arrtículo protagonista es el limpiador de vapor 2 en 1, un dispositivo que destaca por su potencia y versatilidad a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este limpiador es su formato 3 en 1, ya que combina las funciones de mopa de vapor, aspiradora y limpiador a vapor de mano en un mismo aparato. De esta forma, permite realizar diferentes tareas de limpieza sin necesidad de utilizar varios dispositivos.

El sistema de vapor está listo para utilizarse en solo 30 segundos y ofrece tres niveles diferentes que pueden seleccionarse en función de la superficie o del tipo de limpieza que se vaya a realizar. Además, la unidad de vapor puede extraerse para utilizarla de forma independiente como limpiador de mano.

También incorpora tecnología ciclónica, que permite aspirar sin necesidad de utilizar bolsa. A esto se suma un amplio conjunto de accesorios para adaptar el aparato a distintas tareas y zonas de la vivienda.

El depósito proporciona un tiempo de funcionamiento de aproximadamente 15 minutos por cada llenado, mientras que su protección IPX4 ofrece resistencia frente a las salpicaduras de agua.

Limpiador de vapor 3 en 1. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, versatilidad y un precio de tan solo 116,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este limpiador 3 en 1 que promete volar de las estanterías en cuestión de pocsa horas. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!