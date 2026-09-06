Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de pelo más barata del mercado: es apta para suelos radiantes

¿Buscas renovar los artículos del hogar? ¡Este descuentazo es para ti! Lidl ha aplicado una rebaja en uno de sus artículos más valorados por los clientes: la alfombra de pelo cortado de la marca Livarno. Un producto que destaca por su buena estética y textil de alta calidad a precio imbatible.

Principales características

La alfombra tiene unas medidas aproximadas de 80 x 150 centímetros y está disponible en color gris, una tonalidad que funciona como un lienzo neutro capaz de equilibrar la decoración, aportar elegancia y adaptarse a cualquier cambio de estilo futuro.

La parte superior está fabricada en microfibra de alta calidad (100 % poliéster), mientras que la base está compuesta por 100 % polipropileno. Para garantizar una buena sujeción y evitar resbalones, la parte inferior del artículo incorpora látex.

Según indica el fabricante, la alfombra también se puede colocar sobre suelos radiantes, ya que el calor que desprenden no afecta al tejido. En cuanto a las instrucciones de cuidado, no debe lavarse, utilizar lejía ni introducirse en la secadora. Tampoco se recomienda lavar en seco.

Alfombra de pelo cortado / Lidl

Alta demanda

Esta alfombra reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible del hogar. Por tan solo 13,99 euros, los consumidores podrán redecorar sus hogares con las mejores garantías. Todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl para conseguir una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!