Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón de espuma que garantiza máximo confort: muy fácil de cuidar e higiénico
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl tiene en su catálogo de hogar una promoción pensada para quienes buscan conciliar el sueño disfrutando del máximo confort. Se trata del colchón de espuma de 7 zonas, un artículo que combina buen diseño y fácil cuidado a precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este colchón es su diseño de espuma de confort con corte ondulado de 7 zonas, pensado para proporcionar un buen alivio de la presión y favorecer una sensación de descanso uniforme durante la noche. La estructura permite adaptarse a diferentes zonas del cuerpo y mejorar la comodidad al dormir.
Cuenta con una funda de microfibra suave que puede retirarse fácilmente gracias a una cremallera que recorre todo el contorno en cuatro lados. Además, la funda es divisible, puede lavarse a máquina a temperaturas de hasta 60 °C y es apta para la secadora, lo que facilita su mantenimiento y contribuye a mantener una buena higiene.
Otro detalle práctico son sus cuatro asas, diseñadas para facilitar las tareas de girar y voltear el colchón. Su formato también permite transportarlo cómodamente y desembalarlo con rapidez una vez en casa.
El colchón ha sido verificado conforme a la norma OEKO-TEX® Standard 100, clase de producto II, por lo que cumple los requisitos humano-ecológicos establecidos para este tipo de productos. Para completar el descanso, la propia propuesta recomienda combinarlo con una almohada adaptada a la posición habitual al dormir y un protector de colchón.
Alta demanda
Su diseño de espuma, funcionalidad y un precio de tan solo 64,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este colchón antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!
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