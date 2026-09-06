Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón de espuma que garantiza máximo confort: muy fácil de cuidar e higiénico

Lidl tiene en su catálogo de hogar una promoción pensada para quienes buscan conciliar el sueño disfrutando del máximo confort. Se trata del colchón de espuma de 7 zonas, un artículo que combina buen diseño y fácil cuidado a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este colchón es su diseño de espuma de confort con corte ondulado de 7 zonas, pensado para proporcionar un buen alivio de la presión y favorecer una sensación de descanso uniforme durante la noche. La estructura permite adaptarse a diferentes zonas del cuerpo y mejorar la comodidad al dormir.

Cuenta con una funda de microfibra suave que puede retirarse fácilmente gracias a una cremallera que recorre todo el contorno en cuatro lados. Además, la funda es divisible, puede lavarse a máquina a temperaturas de hasta 60 °C y es apta para la secadora, lo que facilita su mantenimiento y contribuye a mantener una buena higiene.

Otro detalle práctico son sus cuatro asas, diseñadas para facilitar las tareas de girar y voltear el colchón. Su formato también permite transportarlo cómodamente y desembalarlo con rapidez una vez en casa.

El colchón ha sido verificado conforme a la norma OEKO-TEX® Standard 100, clase de producto II, por lo que cumple los requisitos humano-ecológicos establecidos para este tipo de productos. Para completar el descanso, la propia propuesta recomienda combinarlo con una almohada adaptada a la posición habitual al dormir y un protector de colchón.

Colchón de espuma. / Lidl

Alta demanda

Su diseño de espuma, funcionalidad y un precio de tan solo 64,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este colchón antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!