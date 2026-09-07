Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la escoba con batería más barata del mercado: garantiza una limpieza rápida y eficiente

Lidl tiene en su catálogo de limpieza del hogar un artículo que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas. Se trata de la escoba con batería de la marca Silvercrest, un dispositivo pensado para quienes buscan alcanzar una limpieza profunda sin grandes complicaciones.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta escoba es que garantiza una limpieza rápida y eficiente de alfombras y suelos duros. Además, es fácil de maniobrar gracias a su peso ligero, que ofrece mayor control y un sencillo manejo del aparato.

La escoba cuenta con un cepillo universal para recoger la suciedad, incluso en las zonas más difíciles de alcanzar. Asimismo, incorpora un sistema de arranque y parada automáticos mediante su mango móvil —el cual se puede inclinar hacia adelante y hacia atrás— para limpiar con facilidad los rincones más complejos.

El fabricante indica que cuenta con una luz indicadora para mostrar el estado de la batería y el volumen del depósito de polvo 370 milímetros.

Escoba con batería. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, potencia un precio imbatible de tan solo 26,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta escoba con batería que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.