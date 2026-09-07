Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas más potente y barato del mercado: incluye temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a quienes buscan renovar los pequeños electrodomésticos del hogar. La cadena alemana tiene entre sus productos estrella el microondas Silvercrest, un aparato que destaca por su potencia, versatilidad y buenos resultados a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de 6 niveles de potencia (150, 300, 400, 500, 600, 700 W), ideal para ajustar la intensidad en función de los alimentos a preparar. El funcionamiento es bastante intuitivo: incluye mandos giratorios para ajustar el tiempo y la potencia.

El microondas cuenta con un temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción que permite calentar platos o cocinar alimentos durante periodos prolongados sin necesidad de vigilar el reloj. El aparato incluye plato giratorio de cristal, que también es apto para el lavavajillas.

Para garantizar máxima seguridad, está compuesto por unos pies antideslizantes que ofrecen sujección y evitan posibles caídas cuando el microondas alcance máxima potencia.

Microondas negro. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, funcionalidad y un precio de tan solo 46,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este microondas que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.