Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la hamaca para bebé más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a reforzar su catálogo infantil con un artículo pensado para garantizar máximo confort en los más pequeños de la casa. La cadena alemana ha puesto a la venta la hamaca para bebé de la marca Lupilu, un dipositivo que combina seguridad, montaje sencillo y resistencia a precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta hamaca para bebé es su estructura estable y ajustable, que permite regular la altura en tres posiciones diferentes para adaptarla a las necesidades del pequeño. Está diseñada para utilizarse desde el nacimiento y soporta una carga máxima de 9 kilos.
La hamaca incorpora un sistema de retención ajustable para mantener al bebé sujeto durante su uso. La funda del asiento puede retirarse para facilitar su limpieza y admite lavado a máquina a un máximo de 30 °C, utilizando un programa delicado o para lana. No debe utilizarse lejía, secadora, plancha ni limpieza en seco.
Otro punto práctico es su montaje sencillo y formato plegable, que permite guardarla ocupando poco espacio cuando no se está utilizando. Una vez desplegada, mide aproximadamente 90,5 x 46,5 x 60 centímetros, mientras que plegada reduce su altura a unos 11,5 centímetros. Su peso es de aproximadamente 2,4 kilos.
Fabricada con una estructura de acero y una funda compuesta por un 65 % de poliéster y un 35 % de algodón, cumple con la norma EN 12790-1:2023. El fabricante indica además que no dispone de mecanismo de balanceo. Por seguridad, el bebé debe utilizar siempre el sistema de retención y nunca debe dejarse sin supervisión ni colocarse la hamaca sobre superficies elevadas.
Alta demanda
Esta hamaca reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible del hogar. Por tan solo 29,99 euros, las familias podrán despreocuparse por la seguridad del menor. Todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl para conseguir una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
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