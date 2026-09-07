Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador que garantiza resultados de peluquería: está disponible por menos de 30 euros

¿Buscas alcanzar resultados de peluquería sin realizar un gran desembolso? ¡Esto es para ti! Lidl tiene en su catálogo de belleza la solución definitiva para lucir un pelo sano y radiante. El artículo protaginista es el rizador de pelo de la marca Remington, un dispositivo que destaca por su funcionaliad y buenos resultados a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este rizador es su formato cónico, que permite crear diferentes tipos de rizos, desde espirales más pequeños hasta ondas de mayor tamaño. El modelo Shine Therapy CI8507 cuenta además con un revestimiento de cerámica enriquecido con aceite de argán marroquí, pensado para facilitar el deslizamiento por el cabello.

Su superficie extralisa permite trabajar incluso con cabellos finos sin tirones, mientras que sus ocho ajustes de temperatura, entre 150 y 210 °C, hacen posible adaptar el calor a las necesidades de cada tipo de cabello. El aparato alcanza la temperatura seleccionada en unos 30 segundos y dispone de un indicador LED que avisa cuando está listo para utilizarse.

En materia de seguridad, incorpora un sistema de apagado automático después de 60 minutos, una función especialmente práctica si se deja conectado por accidente. El conjunto incluye también un guante térmico para proteger las manos durante el peinado y una bolsa de almacenamiento resistente al calor para guardarlo cómodamente una vez utilizado.

Rizador de pelo. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, buenos resultados y un precio de tan solo 29,99 euros hace prever que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este rizador de pelo antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo antes de que se agote!