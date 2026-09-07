Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: está disponible por menos de 15 euros

Lidl tiene en su catálogo de hogar un artículo pensado para quienes buscan renovar el menaje de la cocina con las mejores garantías. Se trata del set de cubertería de acero inoxidable, un juego que combina funcionalidad y buena estética a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

El set está compuesto un total de dieciséis piezas: cuatro cucharas, cuatro tenederos, cuatro cuchillos y cuatro cucharitas fabricadas en acero inoxidable de alta calidad. Un conjunto perfecto para vestir cualquier mesa tradicional; en compañía de buena estética y funcionalidad.

El fabricante indica que las piezas pueden introducirse en el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza posterior. El juego solo está disponible en color negro, ya que debido a la alta demanda y a la buena valoración por parte de los clientes, el color dorado ha agotado todas sus existencias.

Set de cubiertos de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de alta calidad, buen diseño y un precio imbatible de tan solo 12,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este set de cubertería de acero inoxidable que promete volar de las estanterías. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!