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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de aluminio más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de aluminio más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de aluminio más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl tiene en su catálogo de cocina un artículo que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas y que apunta a convertirse en la estrella de la temporada dentro de su categoría. Se trata de la sartén de aluminio MASTERPRO que combina buenas propiedades antiadherentes y fácil manejo a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

La sartén está elaborada en aluminio forjado, un material duradero y resistente que evita que el artículo se deforme con facilidad, convirtiendo a esta sartén en una de las más robustas del mercado. También incorpora un revestimiento antiadherente ILAG Premium que impedirá que los alimentos queden pegados y puedan quemarse con facilidad, ofreciendo una cocción suave del producto. Asimismo, la sartén cuenta con doble pico vertedor. Un diseño que permite verter líquidos, aceites o salsas con facilidad y sin gotear.

El fabricante indica que la sartén es apta para cocinas de inducción. El mango es de tacto suave, lo que ofrece fácil control y manejo durante su uso. Además, está fabricada sin PFAS, es decir, libre de químicos que puedan perjudicar el estado natural del alimento.

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Sartén de aluminio.

Sartén de aluminio. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de buenas propiedades antiadherentes, funcionalidad y un precio de tan solo 14,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta sartén de aluminio que garantiza los mejores resultados culinarios. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!

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