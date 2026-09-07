Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares más potentes del mercado: hasta 12 horas de reproducción de música

Lidl tiene en su catálogo de tecnología y multimedia un artículo pensado para los amantes de la música en cualquier parte. Se trata de los auriculares de diadema de la marca TRONIC, un artículo que destaca por su potencia y autonomía de uso a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Gracias a estos auriculares, los amantes de la música podrán reproducir su lista favorita en cualquier parte y libre de cables que entorpezcan la escucha. Su diseño en diadema permite que este artículo se presente como el mejor recurso para practicar deporte o disfrutar de un tranquilo paseo libre de enredos.

Los auricualtes permite realizar llamadas gracias a la función de manos libres y al micrófono integrado. Asimismo, fabricante califica su sonido como "impresionante"con "graves potentes". Los consumidores que compren este aparato podrán manipular cualquier acción directamente desde el control.

Otro de sus puntos fuertes es su autonomía: dispone de hasta 12 horas de reproducción de música a volumen medio. Un tiempo suficiente para afrontar los entrenamientos más exigentes o disfrutar de una jornada musical intensiva sin ninguna preocupación de carga. El aparato estará completamente cargado en un tiempo estimado de dos horas y media.

La comodidad durante el uso también es una de sus características. Los auriculares cuenta con almohadillas suaves que garantizan el máximo confort durante su uso.

Auriculares de diadema. / Lidl

Alta demanda

Su diseño ligero y plegable, comodidad de uso y un precio de tan solo 18,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir estos potentes auriculares antes de que se agoten. ¡Pincha aquí y compra los tuyos ya mismo!