Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lámpara de escritorio con reloj digital más barata del mercado: con función de alarma y visualización de hora, temperatura y fecha

La vuelta al cole ya está aquí y Lidl lo sabe. La cadena alemana tiene en su catálogo de iluminación del hogar la solución definitiva para garantizar las mejores jornadas de estudio. Se trata de la lámpara de escritorio con reloj digital de la marca Livarno, un artículo que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta lámpara de escritorio es que combina iluminación y reloj digital en un mismo dispositivo. Cuenta con un cabezal de luz equipado con un brazo flexible que puede ajustarse para orientar la iluminación según las necesidades de cada momento.

Incorpora un módulo LED de luz blanca fría y ofrece tres niveles de brillo diferentes, de manera que se puede regular la intensidad para estudiar, trabajar o leer. En la base dispone de una pantalla iluminada que muestra la hora, con posibilidad de elegir entre formato de 12 o 24 horas.

Además de la hora, la pantalla permite consultar la fecha, el día de la semana y la temperatura ambiente, que puede mostrarse tanto en grados Celsius como Fahrenheit. También incorpora una función de alarma con repetición y permite escoger entre ocho tonos diferentes.

El conjunto incluye todo lo necesario para comenzar a utilizarla, como el cable de carga USB, el adaptador de corriente y una batería de litio CR2032, además del correspondiente manual de instrucciones.

Lámpara de escritorio con reloj digital. / Lidl

Alta demanda

Esta lámpara reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible del hogar. Con un coste de tan solo 9,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas para conseguir una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!