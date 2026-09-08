Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: cuentan con un recubrimiento antiadherente cerámico y son aptas para todo tipo de fuentes de calor

Action ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina que promete volar de las estanterías en cuestión de pocas horas. Se trata del juego de sartenes de tres unidades, un set que destaca por sus posibilidades de uso y excelentes propiedades antiadherentes a un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Este set está compuesto por tres piezas. Las sartenes son aptas para todas las fuentes de calor, incluida la inducción, lo que permite utilizarlas en cualquier cocina sin preocuparse por el tipo de fuego. Además, el fabricante destaca que el juego ofrece una excelente distribución del calor, garantizando una cocción uniforme en todos los alimentos.

Gracias a su recubrimiento antiadherente cerámico, permiten cocinar de forma saludable con un uso mínimo de aceite, evitando por completo que la comida se pegue a la superficie.

Juego de sartenes. / Action

Alta demanda

Este juego de sartenes reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible de la cocina. Con un precio de tan solo 19,98, -un 28% inferior respecto a su coste original- todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas de consumidores a las puertas de las tiendas Action para conseguir el suyo antes de que se agote.