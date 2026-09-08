Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más baratos del mercado: hasta 35 horas de reproducción

Action ha lanzado una nueva promoción en su catálogo multimedia que promete conquistar a los amantes de la música en cualquier parte. La tienda ha aplicado un 10% de descuento en los Auriculares inalámbricos Fresh ’n Rebel Kids. Una rebaja que hace prever que este dispositivo volará de las estanterías en cuestión de pocas horas.

¿Qué ofrece?

Los auriculares disponen una reproducción de 35 horas de autonomía, un tiempo suficiente para despreocuparte de la carga durante un par de días. El aparato, pensado para que disfruten los más pequeños de la casa, tiene un limitador de volumen a 85 dB para proteger los oídos.

La comodidad es otro de sus puntos fuertes: los auriculares son inalámbricos y funcionan con bluetooth, lo que libera a los consumidores de posibles enredos. Asimismo, cuenta con botones para ajustar el volumen, pausar y reproducir, pues dispone de un sistema de manejo bastante sencillo.

Auriculares inalámbricos. / Lidl

Alta demanda

La combinación de seguridad acústica, autonomía de reproducción y un precio de tan solo 8,88 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de las tiendas Action. Todos los clientes querrán conseguir estos auriculares inalámbricos pensado para los más pequeños de la casa antes de que se agoten.