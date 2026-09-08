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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire de cristal más barata del mercado: ideal para freír sin aceite ni grasa adicionales

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire de cristal más barata del mercado: ideal para freír sin aceite ni grasa adicionales

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire de cristal más barata del mercado: ideal para freír sin aceite ni grasa adicionales

Jota Caral

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas. Se trata de la freidora de aire de cristal, un artículo que combina potencia y funcionalidad a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta freidora de aire es que incorpora dos recipientes de cristal resistentes a la temperatura, algo que permite cocinar y conservar los alimentos en el mismo recipiente sin necesidad de trasvasarlos. El modelo incluye uno pequeño, de 2 litros, pensado para raciones individuales, y otro grande, de 4 litros, que permite preparar varias raciones o incluso un pollo entero.

El aparato funciona con tecnología de aire caliente, por lo que permite freír sin añadir aceite ni grasa, aunque también puede utilizarse para asar, hornear y cocinar otros alimentos. Dispone de cuatro programas preestablecidos —Air Fry, Roast, Refry y Keep Warm— para seleccionar rápidamente el modo de preparación.

La temperatura puede regularse entre 60 y 200 °C mediante un sencillo regulador giratorio. La rejilla incorpora un revestimiento antiadherente de ILAG® y los recipientes de cristal cuentan con asas de tacto frío para facilitar su extracción.

Otro detalle práctico son las tapas herméticas incluidas, que permiten guardar los alimentos directamente en los recipientes o transportarlos. Tanto los recipientes de cristal como sus tapas y la rejilla son aptos para el lavavajillas, facilitando la limpieza después de cada uso. El producto incluye además un manual de instrucciones y un recetario.

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Freidora de aire caliente.

Freidora de aire caliente. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de buenos resultados gastronómicos, versatilidad y un precio de tan solo 69,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta freidora de aire de cristal que promete volar de las estanterías en cuestión de pocas horas. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!

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