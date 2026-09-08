Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo con secador más barata del mercado: compuesta por placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina

Lidl vuelve a sorprender a todos sus clientes con un producto pensado para quienes buscan alcanzar excelentes resultados capilares. La cadena alemana tiene en su catálogo de belleza la plancha de pelo con secador de la marca CIEN BEAUTY, un artículo que ya está arrasando en ventas y que apunta a agotarse en cuestión de pocas horas

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta plancha es que está compuesto por placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina que garantizan un pelo fuerte, sano y radiante. Además, dispone de un cable giratorio 360° con lazo para colgar, ideal para alcanzar las capas más difíciles de alisar.

La plancha cuenta con un indicador LED para controlar el ajuste de temperatura, que permitirá ajustar el nivel en función de las necesidades capilares de los consumidores. Asimismo, puede alcanzar un máximo de 210 ºC.

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. El aparato cuenta con tres modos seleccionables: puede funcionar como plancha, secador o ambas cosas. El conjunto perfecto para sobrevivir a una jornada de "peluquería" sin necesidad de realizar un gran desembolso y con las mejores garantías.

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Plancha de pelo con secador. / Lidl

Alta demanda

La combinación de buenos resultados capilares, versatilidad y un precio de tan solo 42,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta plancha que promete volar de las estanterías en cuestión de pocas horas.