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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador más potente y barato del mercado: garantiza una limpieza profunda y sin esfuerzo

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador más potente y barato del mercado: garantiza una limpieza profunda y sin esfuerzo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador más potente y barato del mercado: garantiza una limpieza profunda y sin esfuerzo

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Emma Fernández

Lidl tiene en su catálogo de cuidado del hogar un artículo pensado para los amantes del orden y la limpieza. Se trata del aspirador Silvercrest, un artículo que destaca por su increíble potencia y funcionalidad a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este aspirador es su diseño compacto y manejable, que facilita tanto su utilización como su transporte gracias al asa integrada. Su motor de 700 W proporciona la potencia necesaria para realizar las tareas habituales de limpieza en el hogar.

El aparato cuenta con una bolsa para el polvo reutilizable de un litro de capacidad y dispone de un indicador que avisa de su nivel de llenado. Además, incorpora un filtro EPA-12 con una eficiencia de separación del 99,5 %, diseñado para ofrecer un aire de salida especialmente limpio.

Para adaptarse a diferentes superficies, incluye un cepillo conmutable para suelos, adecuado tanto para parquet como para alfombras, además de cepillos específicos para juntas, muebles y tapicerías. El tubo telescópico puede regularse en altura para facilitar el manejo durante la limpieza.

También incorpora pedales para controlar el encendido y apagado y recoger el cable sin necesidad de agacharse. Su sistema de aparcamiento permite guardarlo ocupando poco espacio, mientras que su radio de acción alcanza aproximadamente los seis metros gracias a su cable de cinco metros.

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Aspirador.

Aspirador. / Lidl

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Alta demanda

Esta aspiradora reúne las carcterísticas necesarias para convertirse en un imprescindible del hogar. Con un precio de tan solo 44,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas de consumidores que querrán conseguir una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!

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