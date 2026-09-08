Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de toallas de mano más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Lidl tiene en su catálogo de baño un artículo -con un precio difícil de igualar- que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas. El protagonista de este "gadget" es el juego de toallas de mano de la marca LIVARNO, un producto que destaca tanto por su utilidad como por su bajo costo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de estas toallas de mano es su tejido de rizo de 100 % algodón, un material que aporta suavidad y una buena capacidad de absorción. Además, tienen un gramaje de 500 g/m², por lo que presentan un acabado voluminoso y agradable al tacto.

El conjunto está formado por dos toallas de 50 x 100 centímetros, disponibles en tonos gris y rosa y decoradas con un estampado de flores y cenefa. Su diseño permite incorporarlas fácilmente al baño y contar con una de repuesto cuando sea necesario.

También están pensadas para facilitar el mantenimiento diario, ya que pueden lavarse a máquina a temperaturas de hasta 60 °C y son aptas para la secadora, siempre que se utilice un programa suave de hasta 60 °C. El tejido está diseñado para ofrecer resistencia y mantener sus propiedades con el uso habitual.

Juego de toallas de mano. / Lidl

Alta demanda

La combinación de buenas propiedades textiles, buena estética y un precio de tan solo 7,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl para conseguir una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra tu juego ya mismo!