Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de acero inoxidable más barata del mercado: garantiza resultados de fritura rápidos y uniformes gracias a una distribución homogénea del calor

Lidl no deja de sorprender a sus clientes. La cadena alemana tiene en su sección de cocina y cuidado del hogar la sartén de acero inoxidable de la marca TEFAL, un producto que destaca por su material resistentes y buenos resultados culinarios a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta sartén es su fabricación en acero inoxidable, con un acabado exterior de alto brillo que permite incluso llevarla directamente de los fogones a la mesa. En el interior incorpora un revestimiento antiadherente TITANIUM reforzado con una capa protectora adicional con partículas de titanio, pensado para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad.

También cuenta con la tecnología THERMO-SIGNAL™, que indica cuándo la sartén ha alcanzado la temperatura adecuada para comenzar a cocinar. Su base incorpora la tecnología de inducción profesional Thermo-Fusión™ Integral, diseñada para distribuir el calor de manera rápida y uniforme y favorecer una cocción homogénea.

El mango de silicona está remachado y diseñado para ofrecer un agarre cómodo y seguro, además de mantenerse frío durante el uso. La sartén tiene un diámetro de 28 centímetros y es compatible con todo tipo de cocinas, incluida la inducción, así como con el horno a temperaturas de hasta 180 °C.

Para facilitar su mantenimiento, puede introducirse en el lavavajillas, aunque la marca recomienda lavarla a mano para conservar mejor sus propiedades.

Sartén de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de excelentes propiedades antiadherentes, fácil cuidado y un precio de tan solo 34,99 euros hace prever que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta sartén antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!