Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de paños de cocina más barato del mercado: está disponible por menos de 5 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los paños de cocina más baratos del mercado: están disponibles por menos de 5 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los paños de cocina más baratos del mercado: están disponibles por menos de 5 euros / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl tiene un artículo en su sección de hogar y decoración que promete arrasar en ventas en cuestión de horas. De hecho, es uno de los más valorados entre los clientes de la cadena: el 100% lo recomiendan.

El protagonista de esta promoción es el juego de paños de la marca LIVARNO, un producto que destaca por su buena estética y textil de calidad a un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

El juego está compuesto por dos paños de 50 x 70 centímetros. Cada pieza está elaborada en algodón puro, lo que garantiza suavidad, funcionalidad y resistencia textil con el paso del tiempo. La estética es otro de sus puntos fuertes: una está diseñada con un alegre estampado floral y la otra con un diseño tradicional de cuadros, dos vistosos estilos que aportarán un toque más elegante a la cocina.

El fabricante indica que ambas unidades son lavables a máquina a una temperatura máxima de 60 °C. No se debe aplicar lejía ni lavar en seco. Los paños pueden introducirse en la secadora con un programa delicado que no supere los 60 °C. También se puede utilizar plancha de vapor hasta 150 °C (nivel 2).

Noticias relacionadas y más

Paños de cocina.

Paños de cocina. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de alta calidad textil, buena estética y un precio de tan solo 2,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este juego de paños que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuatro sábanas de satén de lujo más baratas del mercado: para camas de gran tamaño
  2. La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
  3. Barbón cambiará la misa en Covadonga por un santuario en el Occidente para el Día de Asturias
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort
  5. Rescatan en helicóptero a una mujer que estaba 'muy cansada y no podía seguir caminando' cerca del Urriellu, en Cabrales
  6. Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años
  7. Ángel María Vilaboa, sacerdote avilesino, ya es el nuevo párroco de Cangas del Narcea en sustitución de Juan José Blanco
  8. El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de paños de cocina más barato del mercado: está disponible por menos de 5 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de paños de cocina más barato del mercado: está disponible por menos de 5 euros

Alejandro Onís y Andrea Trigo se coronan en la Subida a la Campa Torres del Santa Olaya: así fue la tradicional carrera del club gijonés

Alejandro Onís y Andrea Trigo se coronan en la Subida a la Campa Torres del Santa Olaya: así fue la tradicional carrera del club gijonés

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color

Chuzos de punta en Castropol para un día de Asturias pasado por agua: Zapico (IU) reivindica la laicidad de la jornada y Barbón, la "maravillosa" ría del Eo

Chuzos de punta en Castropol para un día de Asturias pasado por agua: Zapico (IU) reivindica la laicidad de la jornada y Barbón, la "maravillosa" ría del Eo

El Grupo Covadonga celebra su día grande con veneración a la Santina y al compromiso y los éxitos deportivos de sus socios: "Hacéis que el club avance cada día"

El Grupo Covadonga celebra su día grande con veneración a la Santina y al compromiso y los éxitos deportivos de sus socios: "Hacéis que el club avance cada día"

La UE autoriza a Ucrania a comprar misiles 'Patriot' con el préstamo europeo

La UE autoriza a Ucrania a comprar misiles 'Patriot' con el préstamo europeo

Creatina: qué es y cómo se toma el suplemento de moda para ganar fuerza y masa muscular

Creatina: qué es y cómo se toma el suplemento de moda para ganar fuerza y masa muscular

El Grupo Covadonga celebra su día grande con distinciones a sus medallistas, al "Grupista ejemplar" y a la trayectoria deportiva (en imágenes)

El Grupo Covadonga celebra su día grande con distinciones a sus medallistas, al "Grupista ejemplar" y a la trayectoria deportiva (en imágenes)
Tracking Pixel Contents