Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de paños de cocina más barato del mercado: está disponible por menos de 5 euros

Lidl tiene un artículo en su sección de hogar y decoración que promete arrasar en ventas en cuestión de horas. De hecho, es uno de los más valorados entre los clientes de la cadena: el 100% lo recomiendan.

El protagonista de esta promoción es el juego de paños de la marca LIVARNO, un producto que destaca por su buena estética y textil de calidad a un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

El juego está compuesto por dos paños de 50 x 70 centímetros. Cada pieza está elaborada en algodón puro, lo que garantiza suavidad, funcionalidad y resistencia textil con el paso del tiempo. La estética es otro de sus puntos fuertes: una está diseñada con un alegre estampado floral y la otra con un diseño tradicional de cuadros, dos vistosos estilos que aportarán un toque más elegante a la cocina.

El fabricante indica que ambas unidades son lavables a máquina a una temperatura máxima de 60 °C. No se debe aplicar lejía ni lavar en seco. Los paños pueden introducirse en la secadora con un programa delicado que no supere los 60 °C. También se puede utilizar plancha de vapor hasta 150 °C (nivel 2).

Paños de cocina. / Lidl

Alta demanda

La combinación de alta calidad textil, buena estética y un precio de tan solo 2,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este juego de paños que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!