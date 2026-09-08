Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas eléctrico más barato del mercado: ideal para suavizar la piel de los pies, las manos y los codos

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que se presenta como la solución definitiva para la piel de pies, manos y codos. Se trata del quitadurezas eléctrico que combina funcionalidad y calidad y cuyo precio es de tan solo 5,49 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con dos niveles de velocidad y dos cabezales de rodillo (fino y grueso). Esto lo hace ideal para adaptar la intensidad en función del grosor de la dureza y la sensibilidad de cada usuario. Sin duda, este aparato se presenta como la solución definitiva para suavizar la piel de los pies, las manos y los codos.

El fabricante indica que es adecuado para uso en seco y en húmedo. De hecho, también se puede utilizar bajo la ducha, ya que cuenta con la certificación IPX7. El quitadurezas incluye un cepillo de limpieza, una tapa protectora y un cable USB. Su tiempo de funcionamiento es de hasta 100 minutos con una carga completa.

Quitadurezas eléctrico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, versatilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente quitadurezas eléctrico que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada dentro de su categoría. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!