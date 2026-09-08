Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cacerola con revestimiento de cobre más barata del mercado: asegura una óptima distribución del calor

Lidl tiene en su catálogo de hogar una olla que promete arrasar en ventas en cuestión de horas. La protagonista de esta promoción es la cacerola con revestimiento de cobre de la marca Silvercrest, un artículo que combina funcionalidad y versatilidad a un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta cacerola es su revestimiento de cobre y su estructura de cuatro capas, diseñada para favorecer una distribución rápida y uniforme del calor. Su fabricación combina acero inoxidable y cobre, mientras que el fondo tiene un grosor de 2,3 milímetros.

Cuenta con un diámetro de 24 centímetros y un volumen útil de 4 litros, por lo que ofrece espacio suficiente para preparar diferentes recetas. Además, incorpora una escala de medición en el interior que permite controlar las cantidades directamente durante la elaboración de los platos.

La cacerola viene acompañada de una tapa de cristal con salida de vapor, que facilita el control de la cocción, y dispone de mangos de acero inoxidable para su manejo. Su diseño de cobre aporta además un acabado elegante que permite utilizarla directamente en la mesa.

Es compatible con todo tipo de cocinas, incluida la inducción, y soporta temperaturas de hasta 250 °C. Con estas características, combina un diseño cuidado con diferentes prestaciones pensadas para facilitar la preparación de todo tipo de platos.

Cacerola con revestimiento de cobre. / Lidl

Alta demanda

Esta olla reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible del hogar. Con un coste de tan solo 34,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos tendrán un único objetivo: conseguir esta cacerola con revestimiento de cobre que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.