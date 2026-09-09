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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cámara de impresión instantánea más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cámara de impresión instantánea más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cámara de impresión instantánea más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

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Emma Fernández

Action ha lanzado una nueva promoción -que terminará el próximo 15 de septiembre- que promete conquistar a los amantes de la fotografía. La cadena ha puesto en venta la Cámara de impresión instantánea Silvergear, un artículo que destaca por su inmediatez y buenos resultados a un precio imbatible.

La cámara permite capturar los momentos más especiales e imprimirlos al instante. Gracias a la pantalla LCD de 2,4 pulgadas, las fotografías podrán disfrutarse en el acto y, además, podrán seleccionarse divertidos filtros para garantizar una mayor creatividad.

La cámara puede recargarse a través de un USB y se suministra con 2 rollos de papel de impresión para que puedas empezar a imprimir inmediatamente. Sin duda, la solución definitiva para fiestas, vacaciones o proyectos creativos.

Cámara de impresión instantánea.

Cámara de impresión instantánea. / Action

Alta demanda

La combinación de inmediatez, buenos resultados y un precio de tan solo 12,95 euros -un 13 por ciento inferior a su coste original- hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de las tiendas Action.

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Todas las familias querrán conseguir esta cámara de impresión instantánea que promete arrasar en ventas y convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada dentro de su categoría.

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