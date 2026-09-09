Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cámara de impresión instantánea más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Action ha lanzado una nueva promoción -que terminará el próximo 15 de septiembre- que promete conquistar a los amantes de la fotografía. La cadena ha puesto en venta la Cámara de impresión instantánea Silvergear, un artículo que destaca por su inmediatez y buenos resultados a un precio imbatible.
La cámara permite capturar los momentos más especiales e imprimirlos al instante. Gracias a la pantalla LCD de 2,4 pulgadas, las fotografías podrán disfrutarse en el acto y, además, podrán seleccionarse divertidos filtros para garantizar una mayor creatividad.
La cámara puede recargarse a través de un USB y se suministra con 2 rollos de papel de impresión para que puedas empezar a imprimir inmediatamente. Sin duda, la solución definitiva para fiestas, vacaciones o proyectos creativos.
Alta demanda
La combinación de inmediatez, buenos resultados y un precio de tan solo 12,95 euros -un 13 por ciento inferior a su coste original- hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de las tiendas Action.
Todas las familias querrán conseguir esta cámara de impresión instantánea que promete arrasar en ventas y convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada dentro de su categoría.
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