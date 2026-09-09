Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: genera un flujo de aire más fuerte que los secadores de pelo convencionales

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de belleza con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas. El protagonista de este "gadget" es el secador de pelo de la marca CIEN BEAUTY, un artículo que destaca por su potencia y buenos resultados de bella a un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este secador es su motor de CA de alta calidad. Gracias a su mecanismo, genera un flujo de aire más fuerte que los secadores de pelo convencionales, lo que acelera el proceso de secado y conserva mejor la forma deseada.

El secador cuenta con tecnología iónica que ofrece un secado antiestático, dejando el cabello suave y con un brillo natural. Dispone de dos niveles de velocidad y cuatro niveles de temperatura con la función adicional "Cool Shot", ideal para ajustar la intensidad del calor en función de las necesidades capilares y fijar el peinado con su flujo de aire frío.

El aparato incluye un difusor de volumen para quienes busquen un look más arriesgado y desenfadado. Como cualquier secador profesional, dispone de dos tipos de boquillas: una estrecha, para un peinado preciso de ondas hacia dentro o hacia fuera y una distribución óptima del calor; y otra ancha, para un secado rápido y un alisado perfecto.

El fabricante indica que el cable de conexión es de tres metros, como el de cualquier secador de peluquería. Una longitud que permitirá moverse con libertad y amoldar el cabello fácilmente. Asimismo, la rejilla de ventilación es desmontable, por lo que la limpieza será de lo más sencilla.

Secador de pelo iónico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, funcionalidad y un precio de tan solo 19,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este potente secador que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.