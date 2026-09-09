Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la licuadora más potente y barata del mercado: está disponible por menos de 30 euros

Lidl tiene en su catálogo de hogar el artículo perfecto para preparar zumos ricos en vitaminas con tan solo pulsar un botón. Se trata de licuadora de la marca Severin, un producto quedestaca por su potencia y fácil manejo a un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta licuadora Severin es su formato compacto, pensado para preparar rápidamente zumos de frutas y verduras en casa. Su motor de 400 W permite poner en marcha el proceso de extracción de forma sencilla con solo pulsar un botón.

El aparato dispone de dos velocidades, de manera que se puede seleccionar la opción más adecuada en función del alimento que se quiera procesar. Su diseño busca facilitar el uso cotidiano sin ocupar demasiado espacio en la cocina.

Además, incluye una tapa específica para separar la espuma del zumo una vez preparado, permitiendo disfrutar de una bebida con una textura más limpia. Una opción práctica para quienes quieren incorporar zumos naturales de frutas y verduras a su día a día.

Licuadora. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, buenos resultados culinarios y un precio de tan solo 19,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta licura que promete convertirse en uno de los artículo estrella de la temporada. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!