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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora sin bolsa más potente y barata del mercado: garantiza una limpieza profunda del polvo

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora sin bolsa más potente y barata del mercado: garantiza una limpieza profunda del polvo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora sin bolsa más potente y barata del mercado: garantiza una limpieza profunda del polvo

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Emma Fernández

Lidl tiene en su catálogo un producto que promete conquistar a los amantes de la limpieza y el orden. Se trata de la aspiradora sin bolsa Dirt Devil de 800 W, un modelo pensado para facilitar las tareas de limpieza del hogar y que destaca por su diseño compacto y su capacidad para recoger polvo y suciedad de forma eficaz.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta aspiradora es su potencia de 800 W, que proporciona un buen rendimiento durante las tareas de limpieza diarias. Al tratarse de un modelo sin bolsa, el polvo y la suciedad se almacenan directamente en un depósito, evitando tener que comprar y sustituir bolsas.

También incorpora un filtro HEPA, diseñado para retener partículas de polvo y alérgenos durante la aspiración. Esta característica puede resultar especialmente práctica para quienes buscan un aire de salida más limpio mientras utilizan el aparato.

Otro de sus puntos fuertes es su depósito de 2,2 litros de capacidad, que permite acumular una cantidad considerable de suciedad antes de proceder a su vaciado. De esta manera, se puede prolongar la sesión de limpieza sin tener que interrumpirla continuamente. Todo ello se presenta en una carcasa de color negro con un diseño moderno y atemporal, pensada para combinar funcionalidad y un manejo sencillo en el día a día.

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Aspiradora sin bolsa.

Aspiradora sin bolsa. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su gran potencia, el filtro HEPA y un depósito de 2,2 litros de capacidad hacen prever que esta aspiradora Dirt Devil pueda despertar un gran interés entre los clientes de Lidl. Con un precio de tan solo 64,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!

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