Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de aluminio fundido más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl tiene en su catálogo de hogar un artículo pensado para elevar el sabor de cada plato con las mejores garantías. La cadena alemana tiene en su colección de utensilios de cocina la sartén de aluminio fundido de la marca SILVERCREST, un producto que destaca por sus excelentes propiedades antiadherentes y fácil manejo a un precio imbatible.
¿Qué ofrece?
La sartén cuenta con un revestimiento antiadherente de la marca ILAG®, lo que la convierte en una buena opción para prevenir arañazos y posibles abrasiones a los alimentos que deterioren por completo el producto. Asimismo, está fabricada en aluminio fundido de alta calidad, lo que garantiza funcionalidad y resistencia con el paso del tiempo.
El fabricante indica que el mango es de tacto suave para garantizar un manejo cómodo y seguro. Sin duda, esta sartén se presenta como la solución definitiva para freír, saltear o dorar alimentos con poca grasa y los mejores resultados gastronómicos.
Alta demanda
Esta sartén reúne las características para convertirse en un imprescindible del hogar. Con un precio de tan solo 13,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl. Todo querrán conseguir una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
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