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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ratón inalámbrico más barato del mercado: está disponible por menos de 5 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ratón inalámbrico más barato del mercado: está disponible por menos de 5 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ratón inalámbrico más barato del mercado: está disponible por menos de 5 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl ha aplicado un descuentazo en uno de los artículos más valorados de su catálogo de oficina. La cadena alemana ha rebajado el coste original del ratón inalámbrico de la marca TRONIC en un 20 por ciento. Este producto, muy demandado entre los consumidores de la marca, apunta a que se convertirá en la estrella de la temporada y se agotará en cuestión de pocas horas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este ratón es que emite sonidos de clic reducidos para un funcionamiento silencioso. Es ideal para afrontar largas jornadas de estudio o laborales sin tener que molestar a quienes quieren disfrutar del descanso. Por su parte, el fabricante señala que el modelo es compatible con sistema Microsoft® Windows 8 o superior.

El ratón es inalámbrico y funciona con conexión a través del puerto USB, por lo que no requiere de una compleja instalación de controladores. El alcance es de hasta 5 metros (tecnología inalámbrica de 2,4 GHz), un radio suficiente para manipular el aparato. Para garantizar máximo confort, el ratón cuenta con un diseño ergonómico que busca mantener la mano y el antebrazo en una posición natural para reducir la tensión muscular y evitar lesiones por uso prolongado.

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Ratón inalámrico.

Ratón inalámrico. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Este ratón reúne las características necesarias para convertirse en uno de los artículos más demandados de Lidl. Con un coste de tan solo 3,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados para conseguir una unidad antes de que se agoten. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!

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