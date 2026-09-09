Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la placa doble de inducción más potente y barata del mercado: ideal para cocinar de forma rápida y con ahorro de energía

Lidl tiene en su catálogo de cocina un artículo muy valorado entre sus clientes: tiene una puntuación de 4,7 sobre 5. Se trata de la placa doble de inducción de la marca Silvercrest, un producto que destaca por su potencia y fácil cuidad a un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta placa es que cuenta con dos zonas de cocción por inducción, lo que permite preparar varios alimentos al mismo tiempo y aprovechar mejor el espacio disponible. Sus 3500 W de potencia están pensados para cocinar de forma rápida y con un consumo energético más eficiente que otros sistemas de cocción.

El aparato incorpora una superficie de vidrio especial, diseñada para facilitar la limpieza después de cada uso. Las zonas de cocción son compatibles con recipientes de inducción cuya base tenga un diámetro de entre 10 y 22 centímetros, siempre que cuenten con una base magnética.

El manejo se realiza mediante un panel táctil con sensor y pantalla LED, desde el que se pueden seleccionar nueve niveles de potencia y un nivel adicional de máxima potencia. También dispone de un temporizador regulable hasta 240 minutos para controlar con mayor precisión los tiempos de cocción.

En materia de seguridad, incorpora detección de recipientes, que emite una señal acústica y activa la desconexión de seguridad cuando es necesario. A esto se suman sistemas de protección frente al sobrecalentamiento y la sobretensión, así como un bloqueo de seguridad para niños. El cable de conexión tiene una longitud aproximada de dos metros.

Placa de doble inducción. / Lidl

Alta demanda

Esta placa de doble cocción reúne las características necesarias para convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada. Con un precio de 64,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!