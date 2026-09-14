Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de sartenes más barato del mercado: con mango extraíble que ofrece una comodidad excepcional en el día a día

Lidl incorpora a su catálogo de cocina un artículo que promete revolucionar a todos sus clientes. Se trata del set de sartenes Tefal Ingenio Light Cook, un conjunto de tres piezas diseñado para facilitar la preparación de todo tipo de recetas y ocupar menos espacio cuando no se utiliza.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este set es su diseño apilable, que permite guardar las sartenes una dentro de otra y aprovechar mejor el espacio disponible en armarios y estanterías. El conjunto está formado por dos piezas de 22 y 26 centímetros, además de un mango extraíble.

Este sistema permite pasar de la placa de cocina al horno o al frigorífico retirando previamente el mango. Además, la base de inducción Light Tech está diseñada para ofrecer una distribución rápida y uniforme del calor y hace que estas sartenes sean al menos un 28 por ciento más ligeras que una gama de inducción clásica de Tefal.

En el interior incorporan un revestimiento antiadherente reforzado con titanio, pensado para facilitar la cocción y la limpieza. Son aptas para lavavajillas, aunque se recomienda lavarlas a mano para prolongar su vida útil.

También cuentan con la tecnología Thermo-Signal™, que cambia a un color rojo oscuro uniforme cuando la sartén alcanza la temperatura adecuada para comenzar a cocinar. El mango extraíble soporta hasta 10 kilos de carga y ofrece un sistema de sujeción pensado para garantizar un manejo seguro.

Set de sartenes. / Lidl

Alta demanda

La combinación de resistencia, alta calidad y un precio de tan solo 35,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este set de sartenes que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.