Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de toallas de felpa más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Lidl tiene en su catálogo de baño una oferta díficil de igualar. La cadena alemana tiene a la venta en sus productos de textil, el juego de toallas de felpa de la marca Livarno, un artículo que se encuentra entre los mejores valorados por los clientes y que destaca por su tejido, practicidad y fácil cuidado.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este juego de toallas es su tejido de rizo 100 % algodón, con un gramaje aproximado de 500 g/m² que aporta un acabado suave y voluminoso. Además, están diseñadas para ofrecer una buena capacidad de absorción y facilitar el secado después de cada uso.

El pack está compuesto por dos toallas de 50 x 100 centímetros, un tamaño práctico tanto para utilizar en el baño como para tenerlas a mano después de la ducha. Su formato también resulta cómodo para llevarlas en la bolsa de deporte o utilizarlas cuando hay invitados en casa.

Otro punto a favor es que son fáciles de cuidar, ya que pueden lavarse a máquina a temperaturas de hasta 60 °C y son aptas para la secadora. De esta forma, pueden utilizarse y lavarse con frecuencia sin complicar las tareas de mantenimiento.

Juego de toallas de felpa. / Lidl

Alta demanda

Este juego de toallas reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible del hogar. Con un coste de tan solo 5,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl para conseguir una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!