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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por menos de 25 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por menos de 25 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por menos de 25 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a revolucionar a todos sus clientes con el lanzamiento de una nueva promoción que apunta a arrasar en ventas en pocas horas. La cadena alemana tiene en su catálogo de belleza y cuidado el secador de pelo REMINGTON, un artículo que garantiza resultados de peluquería sin tener que realizar un gran gasto.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este secador de Remington es su potencia de 2200 W, diseñada para acelerar el proceso de secado y conseguir el peinado en menos tiempo. Además, incorpora un anillo de cerámica con aceite de karité, pensado para aportar una mayor suavidad y mejorar el acabado del cabello.

El aparato ofrece tres niveles de temperatura y dos velocidades, por lo que permite adaptar el funcionamiento a las necesidades de cada cabello y al tipo de peinado que se quiera conseguir. A esto se suma una tecnología que proporciona un 90 % más de iones, ayudando a reducir el encrespamiento y favorecer un cabello con mayor brillo.

El conjunto incluye dos accesorios para ampliar las posibilidades de peinado. Por un lado, cuenta con un difusor, especialmente útil para trabajar el volumen y definir determinados tipos de cabello. Por otro, incorpora una boquilla de moldeado ancha que permite dirigir el flujo de aire y conseguir diferentes acabados mientras se utiliza el cepillo.

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Secador de pelo REMINGTON.

Secador de pelo REMINGTON. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, excelentes resultados y un precio de tan solo 24,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir este secador de pelo antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!

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