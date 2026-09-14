Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de pelo largo más barata del mercado: está disponible en color crema y antracita
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl tiene en su catálogo de hogar un artículo que promete convertirse en la estrella de la temporada dentro de su categoría. Se trata de la alfombra de pelo largo de 230 x 160 centímetros, un modelo pensado para aportar un ambiente más acogedor al salón y conseguir una superficie agradable y mullida al caminar sobre ella.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta alfombra es su pelo largo y denso, con un peso aproximado de 1600 g/m². Su estructura de relieve alto-bajo crea diferentes alturas en la superficie, aportando un efecto visual más profundo y un tacto agradable al caminar.
Con unas dimensiones de 230 x 160 centímetros, ofrece un tamaño amplio para colocarla en el salón y delimitar visualmente la zona de descanso. Está disponible en dos colores, crema y antracita, para adaptarse a diferentes estilos decorativos.
La parte inferior incorpora una base de goma antideslizante, diseñada para proporcionar un apoyo más estable sobre suelos lisos y evitar desplazamientos durante el uso. También cuenta con un borde remallado que ayuda a mantener los cantos estables y contribuye a una mayor resistencia con el paso del tiempo.
Alta demanda
Su gran tamaño, el pelo denso, el acabado de relieve y un precio de tan solo 53,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta alfombra de pelo largo antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
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